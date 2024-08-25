Второй раз за день россияне сбросили взрывчатку на людей в Херсоне: есть погибший

Враг не оставляет циничных атак Херсона. В воскресенье, 25 августа оккупанты в очередной раз сбросили взрывчатку на гражданских людей, и, к сожалению, есть жертва.

Российские захватчики атаковали гражданский автомобиль. Известно, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

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Враг не оставляет обстрелов Херсона

Прокудин в 17:20 сообщил, что в Херсоне российские войска снова сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль. В результате атаки есть жертва.

В результате вражеского удара травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Мои соболезнования родным и близким погибшего...

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память

Стоит отметить, что это не первая атака дронов в Херсоне с утра. Так, около 09:50 оккупанты сбросили взрывчатку на АЗС.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, российские захватчики атаковали АЗС с дрона, с которого сбросили взрывчатку. В результате взрыва пострадали работник АЗС и водитель автомобиля.

Сейчас прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Днем ранее, 24 августа, оккупанты также крыли огнем Херсон. Враг атаковал один из районов города из артиллерии. Под ударом оказался жилой квартал. К сожалению, в результате обстрела есть погибшие.

Так, травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. Также двое гражданских получили ранения. Говорится о 58-летнем мужчине и годовалом мальчике. Ребенок с взрывной травмой и осколочным ранением госпитализирован в реанимационное отделение больницы.