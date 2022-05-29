Второй раз за месяц: в Сирию снова прибыло российское судно с украинским зерном, - СМИ

Россияне кроме больших разрушений "отмечаются" еще и крупными грабежами. Враг пытается вывезти из Украины все, что случается на его пути, особенно он нацелен на зерно и другую стоимостную продукцию.

Российские кафиры блокируют Черное море и не дают Украине продать зерно. Пока мир с ужасом ждет продовольственного кризиса, решисты решили украсть как можно больше украинского зерна, чтобы снова выступить спасателями и попытаться снять с себя часть санкций.

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Украденное зерно прибыло в Сирию

Как показали спутнику фото, в сирийский порт Латакия прибыло крупное грузовое судно. Оно доставило в Сирию много зерна, которое российские кафиры украли или насильственно отобрали у украинских фермеров.

Сообщается, что судно прибило в Латакию уже второй раз за 4 недели. По приблизительным подсчетам этот грузовой корабль может перевозить до 30 тонн зерна. В последний раз его замечали в Крыму при загрузке зерна, это было 19 мая. Также известно еще о двух кораблях, на которые кафиры грузили украденную в Украине пшеницу.

По приблизительным подсчетам, российские кафиры награбили в Украине около 400 тысяч тонн зерна. Оккупанты надеются заработать немалые деньги – сейчас цена товара составляет около 400 долларов за тонну, а на фоне глобального продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия, цена зерна в будущем будет только расти.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

После стран Евросоюза не смогли одобрить шестой пакет санкций против России. Проблема не только в запрете российской нефти – некоторые страны выступают за то, чтобы разрешить россиянам покупать недвижимость в Европе. Завтра дискуссия и поиск общего знаменателя продолжится.

Россияне начали отступать из своих укрепленных рубежей в Херсонской области. Наши воины ушли в контрнаступление, и, несмотря на длительную подготовку, оккупанты не могут сдержать продвижение наших героев. Более того – они не просто отступают, а кое-где панически убегают. Наши защитники и защитницы пытаются отбросить врага как можно дальше.

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