Второй раз за неделю: на Закарпатье снова произошло землетрясение
Источник:Главный центр специального контроля
В Закарпатье 14 января снова зарегистрировали землетрясение. Сообщение о подземных толчках в области появилось во второй раз за неделю.
Эпицентр землетрясения расположен на глубине в 2 километра. Его зафиксировали в 12 километрах к востоку от Ужгорода.
Обратите внимание На Прикарпатье в третий раз за месяц произошло землетрясение
Землетрясение классифицировали как неощутимое
На сайте Главного центра специального контроля говорится, что согласно классификации землетрясений, соответствующее относят к неощутимым.
Магнитуда подземных толчков, которые зафиксировали на Закарпатье 14 января, составила 1,3 по шкале Рихтера. В то же время магнитуда землетрясения, которое в регионе зарегистрировали 13 января – 1,5.Примите во внимание! В районе Ужгорода в течение 2020-2022 годов зарегистрировали 6 землетрясений. Самые мощные произошли 19 и 27 апреля 2020 года, магнитуда которых была 3,1 и 3,2.
В Закарпатской области снова зафиксировали землетрясение: смотрите карту ГЦСК
Землетрясения в Украине: последние новости
- 7 декабря 2021 года в Черниговской области произошло землетрясение, толчки зафиксировали на глубине 10 километров.
- 15 декабря в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Толчки зафиксировали вблизи города Надворная.
- 29 декабря землетрясение магнитудой 2,4 снова зафиксировали в Ивано-Франковской области. На Прикарпатье трясло в третий раз за месяц.