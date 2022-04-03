Второй раз за вечер: в большинстве областей Украины – воздушная тревога

3 апреля 2022 , 22:36
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В большинстве областей Украины по состоянию на 22:20 3 апреля звучит воздушная тревога. Это уже второй раз за вечер: в первый раз воздушная тревога звучала в ряде областей около 20:20.

По состоянию на 22.20 украинцев призвали срочно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

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Сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

  • Львовской;
  • Ивано-Франковский;
  • Тернопольской;
  • Волынский;
  • Ровенской;
  • Житомирской;
  • Хмельницкий;
  • Винницкой;
  • Киевской;
  • Черкасской;
  • Черниговской;
  • Кировоградской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкий;
  • Запорожский.

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Автор: Мар'яна Бекало