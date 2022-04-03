Второй раз за вечер: в большинстве областей Украины – воздушная тревога
3 апреля 2022 , 22:36Читати новину українською
В большинстве областей Украины по состоянию на 22:20 3 апреля звучит воздушная тревога. Это уже второй раз за вечер: в первый раз воздушная тревога звучала в ряде областей около 20:20.
По состоянию на 22.20 украинцев призвали срочно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.
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Сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:
- Львовской;
- Ивано-Франковский;
- Тернопольской;
- Волынский;
- Ровенской;
- Житомирской;
- Хмельницкий;
- Винницкой;
- Киевской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Кировоградской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Запорожский.
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