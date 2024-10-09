Украина хочет организовать Саммит мира в декабре и хочет, чтобы присутствовала Россия, – Reuters

Украина стремится организовать Второй Саммит мира уже в декабре этого года. Также Киев хочет, чтобы на нем присутствовали представители России.

В то же время любые прямые переговоры с Москвой во время этой встречи рассматриваться не будут. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова посла Украины в Турции Василия Боднара во время брифинга в Анкаре.

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Когда может состояться Второй Саммит мира

Одна из важнейших целей этого саммита – достичь справедливого мира в Украине. Мы не говорим здесь о формате, когда Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина прислушивается к требованиям России,

– подчеркнул украинский дипломат.

Он отметил, что Украина стремится вместе с международным сообществом сформировать перечень мер для достижения справедливого мира и выдвинуть России соответствующие требования на основе этого списка.

"Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, это будет в формате, где также будут привлечены третьи стороны и переговоры будут вестись через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", – подчеркнул Боднар.

Он также отметил, что Турция, которая пыталась сохранять хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией во время войны, станет важным участником этой встречи, ведь имеет опыт посредничества в других конфликтах.

Напомним, что накануне в Офисе президента сообщили, что Второй Саммит мира не состоится в ноябре, как было объявлено ранее. В то же время там отметили, что к этому времени должно быть все готово для его проведения.