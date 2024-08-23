Как отметил Субраманьям Джайшанкар, Киев сам должен принимать решение о привлечении российской стороны к Саммиту мира. Мероприятие, как ожидают, состоится в ближайшей перспективе до конца 2024 года.

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Какова дипломатическая позиция Индии по Украине и войне

По словам индийского главы МИД понятно, что в Нью-Дели убеждены – решение по ключевым вопросам должна принимать именно Украина.

Это инициатива Украины, в которой мы приняли участие (Саммит мира – 24 Канал). Поэтому я думаю, что это открытый вопрос. Какими будут следующие шаги? Кто именно приедет? Придут ли россияне, или не придут? Знаете, это не тот вопрос, который мы должны решать.

Джайшанкар не стал комментировать так называемый "мирный план", предложенный Китаем. Однако он акцентировал, что это дело, которое касается непосредственно заинтересованных сторон.

Относительно того, что Китай мог предложить, я думаю, что не мы должны отвечать, а заинтересованные стороны. Поэтому я бы предложил адресовать этот вопрос украинскому правительству.

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Вспомним, что 23 августа индийский премьер Нарендра Моди прибыл в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Среди прочего, политик констатировал, что его страна готова сделать проактивный вклад в мир. По словам Моди, решение этой войны существует только дипломатическим способом, а не на поле боя.