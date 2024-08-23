Як зазначив Субраманьям Джайшанкар, Київ сам повинен ухвалювати рішення щодо залучення російської сторони до Саміту миру. Захід, як очікують, відбудеться у найближчій перспективі до кінця 2024 року.

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Яка дипломатична позиція Індії щодо України та війни

За слів індійського голови МЗС зрозуміло, що у Нью-Делі переконані – рішення щодо ключових питань повинна ухвалювати саме Україна.

Це ініціатива України, в якій ми взяли участь (Саміт миру – 24 Канал). Тому я думаю, що це відкрите питання. Якими будуть наступні кроки? Хто саме приїде? Чи прийдуть росіяни, чи не прийдуть? Знаєте, це не те питання, яке ми маємо вирішувати.

Джайшанкар не став коментувати так званий "мирний план", запропонований Китаєм. Однак він акцентував, що це справа, яка стосується безпосередньо зацікавлених сторін.

Стосовно того, що Китай міг запропонувати, я думаю, що не ми повинні відповідати, а зацікавлені сторони. Тому я б запропонував адресувати це питання українському уряду.

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Згадаємо, що 23 серпня індійський прем'єр Нарендра Моді прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

З-поміж іншого, політик констатував, що його країна готова зробити проактивний внесок у мир. За словами Моді, вирішення цієї війни існує лише в дипломатичний спосіб, а не на полі бою.