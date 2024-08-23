Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді домовились про продовження співпраці у оборонному комплексі.

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Індійські компанії залучать до відбудови

Зеленський і Моді домовилися провести найближчим часом друге засідання Спільної робочої групи з військово-технічного співробітництва в Індії.

Також вдалося досягти домовленостей стосовно залучення індійських компаній до відбудови та відновлення України "у прийнятний спосіб". Також Україна та Індія вивчатимуть можливість взаємного відкриття філій закладів вищої освіти для задоволення освітніх потреб громадян обох країн.

Моді запросив Зеленського до Індії. Крім цього, він заявив про готовність сприяти швидкому поверненню миру.

Моді прибув у Київ 23 серпня вперше від моменту здобуття Україною незалежності.

У рамках візиту прем'єр-міністра Індії і в Україну були узгоджені домовленості про співпрацю між Україною та Індією в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.