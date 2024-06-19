На втором Саммите мира будут рассматриваться все 10 пунктов Формулы мира, – ОП

Следующий Саммит мира по окончанию войны в Украине будет полностью посвящен установлению справедливого мира. Кроме того, на нем уже рассмотрят все пункты украинской Формулы мира.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что перед вторым Саммитом мира все пункты украинской формулы будут проговорены на уровне экспертов, министров и советников по нацбезопасности, передает 24 Канал.

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Формула мира заработает на полную

По словам Жовквы, уже подготовлены соответствующие дорожные карты. На втором саммите во время встречи лидеров стран, министров и советников по нацбезопасности все пункты формулы будут обсуждаться.

Кроме девяти пунктов, рассмотрят и десятый, который предусматривает фиксацию результатов украинской победы, мира и окончания войны.Он станет возможным, когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться и подпишут документ о фиксации окончания войны.

И этот пункт может появиться тогда, когда детально прошлись по первым девяти пунктам. Работа над ними не прекращалась. Мы взяли три пункта для того, чтобы показать возможность проведения такого саммита на высоком уровне,

– объяснил Жовква.

Он напомнил, что перед Саммитом мира в Швейцарии, который состоялся 15 – 16 июня говорили, что никто не появится на него. А если и появится, то на низком уровне. Но 101 государство, среди которых и страны глобального Юга отправили своих представителей. Две трети участников были главами государств или правительств. Все участники высказали свое мнение относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.