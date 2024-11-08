Представитель МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что предпосылкой второго Саммита мира является документ по итогам девяти конференций, посвященных отдельным пунктам мирной формулы. Об этом пишет 24 Каналыл со ссылкой на брифинг.

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Работа продолжается

По словам Тихого, документ будет уже готов в ноябре.

Он рассказал о подготовке. В частности, течение августа и октября состоялось девять тематических конференций, посвященных отдельным пунктам формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Наработанные документы создают прочную основу для завершения работы над общими мирными рамками и общим мирным механизмом. Окончательный документ будет представлять позицию международного сообщества по справедливому завершению войны на основе целей и принципов Устава ООН.

Как мы уже неоднократно говорили, мы готовы пригласить представителей России на второй мирный саммит. Когда, опять же, будет завершен Совместный мирный план, и мы поймем, что можем организовать успешный саммит,

– пояснил он.

По словам представителя МИД подчеркнул, нам нужен содержательный саммит для достижения мира, а не просто протокольное мероприятие. Поэтому он не берется называть конкретные даты.