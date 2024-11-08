Речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що передумовою другого Саміту миру є документ за підсумками дев'яти конференцій, присвячених окремим пунктам мирної формули. Про це пише 24 Канал з посиланням на брифінг.

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Робота триває

За словами Тихого, документ буде вже готовий в листопаді.

Він розповів про підготовку. Зокрема, протягом серпня та жовтня відбулося дев'ять тематичних конференцій, присвячених окремим пунктам Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Напрацьовані документи створюють міцну основу для завершення роботи над спільними мирними рамками та спільним мирним механізмом. Остаточний документ буде представляти позицію міжнародної спільноти щодо справедливого завершення війни на основі цілей і принципів Статуту ООН.

Як ми вже неодноразово говорили, ми готові запросити представників Росії на другий мирний саміт. Коли, знову ж таки, буде завершено Спільний мирний план, і ми зрозуміємо, що можемо організувати успішний саміт,

– пояснив він.

За словами речника МЗС наголосив, нам потрібен змістовний саміт задля досягнення миру, а не просто протокольний захід. Тому він не береться називати конкретні дати.