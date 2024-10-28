Было бы хорошо, если бы второй Саммит мира прошел в Индии, – Зеленский
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может организовать второй Саммит мира в своей стране. Однако для этого нужно подготовиться.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, информирует 24 Канал.
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Второй Саммит мира может быть в Индии
У Зеленского спросили, существует ли возможность, что глава индийского правительства Моди может провести переговоры между Украиной и Россией.
Мы говорили с премьер-министром Моди. У нас есть площадка – Саммит мира. Я считаю, что мы могли бы провести второй Саммит мира в любой уважаемой столице. Безусловно, это может быть в Индии, и премьер-министр может это сделать, может организовать соответствующий саммит, но для этого нужно нам подготовиться,
– сказал президент.
В то же время Зеленский добавил, что Украина готова услышать предложения тех или иных стран, в частности Индии, ЕС, Африканского континента, Бразилии и Китая, но "только на основе нашего формата, потому что война у нас".
"Я считаю, такой саммит может быть в Индии", – резюмировал Зеленский.