Было бы хорошо, если бы второй Саммит мира прошел в Индии, – Зеленский

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может организовать второй Саммит мира в своей стране. Однако для этого нужно подготовиться.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, информирует 24 Канал.

Смотрите также Готовый документ ко второму Саммиту мира будет уже в ноябре, – Зеленский

Второй Саммит мира может быть в Индии

У Зеленского спросили, существует ли возможность, что глава индийского правительства Моди может провести переговоры между Украиной и Россией.

Мы говорили с премьер-министром Моди. У нас есть площадка – Саммит мира. Я считаю, что мы могли бы провести второй Саммит мира в любой уважаемой столице. Безусловно, это может быть в Индии, и премьер-министр может это сделать, может организовать соответствующий саммит, но для этого нужно нам подготовиться,

– сказал президент.

В то же время Зеленский добавил, что Украина готова услышать предложения тех или иных стран, в частности Индии, ЕС, Африканского континента, Бразилии и Китая, но "только на основе нашего формата, потому что война у нас".

"Я считаю, такой саммит может быть в Индии", – резюмировал Зеленский.