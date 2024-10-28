Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India, інформує 24 Канал.

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Другий Саміт миру може бути в Індії

У Зеленського запитали, чи існує можливість, що глава індійського уряду Моді може провести перемовини між Україною та Росією.

Ми говорили з прем'єр-міністром Моді. У нас є майданчик – Саміт миру. Я вважаю, що ми могли б провести другий Саміт миру в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт, але для цього потрібно нам підготуватися,

– сказав президент.

Водночас Зеленський додав, що Україна готова почути пропозиції тих чи інших країн, зокрема Індії, ЄС, Африканського континенту, Бразилії та Китаю, але "тільки на основі нашого формату, тому що війна у нас".

"Я вважаю, такий саміт може бути в Індії", – резюмував Зеленський.