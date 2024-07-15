Считаю, что представители России должны быть, – Зеленский об ожиданиях от второго Саммита мира

Владимир Зеленский высказался о предстоящем втором Саммите мира. Глава государства отметил, что перед этой встречей еще запланированы ряд шагов.

Об этом президент Украины рассказал на пресс-конференции с журналистами. Зеленский также сказал, ожидает ли российских представителей на втором Саммите мира, передает 24 Канал.

К теме Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисы

Зеленский рассказал об ожиданиях от второго Саммита мира

Глава государства отметил, что вскоре должна состояться первая встреча на уровне разведывательных ведомств, министров, советников безопасности по выводам нашего саммита мира.

Первая встреча она будет, скорее всего, в Катаре. Это по энергетической безопасности. И там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности,

– сказал президент.

Он также отметил, что в августе будет встреча в Турции по свободному мореплаванию. И там это будет вопрос продовольственной безопасности, после чего будет полностью готов, разработанный план этого вопроса.

"В сентябре будет встреча в Канаде по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения детей. И там будет разработан план. Я считаю, что как мы шли, по такому плану мы будем продолжать идти. После этих трех пунктов. Если они сработают, будет готов полностью план всех пунктов, реализации всех пунктов. И я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план", – отметил президент.

Он также заверил, что план ко второму Саммиту мира будет готов. Зеленский сказал, что Украине удастся реализовать все три пункта, которые согласовали на предыдущей встрече, то с нашей стороны, со стороны партнеров, все будет сделано.

Я считаю, что для этого мы будем готовы приблизить максимально второй саммит. И считаю, что представители России должны быть на втором саммите,

– отметил глава государства.

Президент рассказал о судьбе других пунктов формулы мира

На вопрос другого журналиста Владимир Зеленский сказал, что Украина не отказывалась от других пунктов формулы мира. И до этого ни разу не отказывались от стратегических приоритетов нашего государства.

"Что касается Саммита мира, мы не забываем, ни одного из кризисов, которую Путин принес на нашу землю, они все были отражены в нашем документе под названием "Формула мира". Как мы говорили, саммит открытый, и к нашей формуле мира люди могут приходить со своими предложениями, и мы должны быть максимально открытыми", – сказал президент.

Он также отметил, что в противном случае, поляризуется мир, который и так идет в эту сторону. Тогда будет очень много разных предложений, и тогда мы можем потерять инициативу.

Саммит мира – это прежде всего наша инициатива. Можно соглашаться с какими-то вещами, опять-таки можно не соглашаться, но это площадка для диалога. С привлечением максимального количества стран,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что не потерять эту инициативу – это как на поле боя. Это то же, это также поле боя, но на международной арене.