Мы с Арахамией "за", – Корниенко о втором сроке Зеленского
Источник:24 канал
Команда Владимира Зеленского хочет, чтобы он во второй раз баллотировался на президентский срок. О том, определился ли в этом вопросе президент – пока неизвестно. Однако руководство его политсилы настроено решительно.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Что это было?" на 24 канале заявил, что поддерживает второй срок Зеленского. Глава фракции Давид Арахамия занимает такую же позицию.
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Сейчас они ждут решения президента.
Мы с Арахамией – за, а Зеленский должен принять решение лично, это же история на 5 лет,
– отметил Корниенко.
Он объяснил, что большинство реформ, которые они начали, дадут результат и начнут работать только через 4 – 5 лет. В частности, земельная реформа.
"Чтобы земля стоила так, как в Европе, пройдет 5 – 7 лет. Тогда люди это почувствуют", – добавил Корниенко.
Александр Корниенко в эфире "Что это было?": смотрите видео
Второй срок Зеленского: главное
- Еще в марте Давид Арахамия заявил, что "Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок.
- О позиции Зеленского официально ничего неизвестно. Однако нардеп Гео Лерос заявлял, что президент во время празднования своего дня рождения сказал, что собирается на второй срок.
- В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уверял, что о втором сроке будут говорить ближе к концу первой каденции. Тогда станет ясно, успел ли Зеленский выполнить свои обещания.
- Стоит напомнить, что в начале своей каденции Зеленский убеждал, что идет только на один срок.