Второй транш при одном условии: в Еврокомиссии вновь заговорили об Украине

Еврокомиссия готова выделить Украине второй транш помощи. Однако не просто так – для получения денег необходимо выполнить определенное условие.

Его назвал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он заверил, что второй транш выделят, когда Украина будет внедрять важные реформы.

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Домбровскис отметил также, что в последнее время есть заметный прогресс.

Однако все невыполненные политические условия должны быть быстро реализованы, наряду с сотрудничеством Украины с МВФ,

– сказал он.

О каких реформах говорится

Говорится о помощи в размере 600 миллионов евро.

Валдис Домбровскис объяснил, что имеет в виду именно судебную систему. Реформы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии.

Кроме судебной системы, Украине следует также поработать с бизнес-климатом и корпоративным управлением в госпредприятиях.

Второй транш от ЕС: коротко