Второй удар по Львову россияне нанесли по объекту оборонной сферы

Россияне 26 марта дважды обстреляли Львов. Второй удар нанесли по объекту оборонной сферы.

Мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий дали брифинг из-за обстрелов россиянами города.

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Второй удар был по объекту оборонной сферы

Козицкий сообщил, что 26 марта было два попадания в объекты критической инфраструктуры.

В результате одного удара попали в нефтебазу в самом Львове, в жилом квартале. Второго – по объекту оборонной структуры,

– отметил глава ОВА.

Он уточнил, что речь идет о заводе, также расположенном в жилом квартале.

По каждой из целей враг нанес по 2 удара. Сейчас 5 человек обратились за помощью, все после атаки на первый объект. К счастью, жертв удалось избежать.

На месте обстрелов работают спасатели, они тушат пожары.

Брифинг Садового и Козицкого по атаке на Львов: смотрите видео