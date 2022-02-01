Вторжение поставили на паузу, – Пионтковский

Правящая элита России оказалась неготовой к войне с Украиной. Сейчас в Кремле решили поставить на паузу так называемую опцию вторжения.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, полномасштабное вторжение на украинские территории не выгодно Кремлю из-за ряда факторов.

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В России понимают природу конфликта, – Пионтковский

Андрей Пионтковский подчеркнул, что российская господствующая элита абсолютно не готова к настоящей, не только гибридной, войне с Украиной. Она предупредила об этом и ее услышали.

По крайней мере в краткосрочной перспективе, опция вторжения поставлена на паузу. Путин все-таки реалист. Андрей Пионтковский Российский публицист

Публицист добавил, что в России понимают природу конфликта и то, что война принесет неприемлемые жертвы среди российских военных. Также не забывают о вероятности новых санкций Запада.

"Сейчас добавился третий аргумент – как идти на войну не пользуясь поддержкой народа. Народ не одобряет эту войну и оказалось, что нет консенсуса элит – они тоже не хотят (войны – 24 канал)", – рассказал Андрей Пионтковский.

ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. В то же время международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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