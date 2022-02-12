Вторжение России: СМИ уже "знают" дату атаки, но Белый дом еще не знает, отдал ли Путин приказ

Американские и европейские СМИ 11 февраля опубликовали ряд материалов о вероятном нападении России на Украину. Причем там указали даже даты нападения и направления атак, обозначенные на картах.

Однако в Белом доме официальная риторика не столь критична, как заметил 24 канал. Советник по безопасности Джейк Салливан фактически опроверг информацию СМИ и заявил, что нет точной информации, решил ли Владимир Путин нападать на Украину.

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Западные СМИ подают нападение России на Украину как факт, что вот-вот произойдет

Информационное поле вокруг возможного вторжения россиян в Украину снова взорвалось "сенсациями" в пятницу, 11 февраля.

Скажем, немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на ЦРУ и военных США написало, что нападение состоится в среду, 16 февраля. Мол, об этом американские спецслужбы сообщили правительству и странам НАТО.

Более того, журналисты описали пути вторжения и подробности о действиях отдельных российских подразделений.

Правда, издание признало, что нельзя оценить или предусмотреть неизбежность нападения.

В Bloomberg написали что-то похожее: окончательные намерения президента России Владимира Путина по Украине неизвестны, но новая агрессия может начаться на днях.

Там только дату указали другую, еще более близкую – вторник, 15 февраля.

Мол, в этот день Россия может пойти на провокацию на Донбассе или сразу напасть на Киев.

Дальше – больше. Телеканал NBC news тоже со ссылкой на источники в разведывательных агентствах США сообщил, что у России есть 9 маршрутов вторжения в Украину.

Журналисты даже опубликовали яркие карты этих направлений (по одному из них, скажем, к Киеву российские танки доходят за 2 дня).

И заявили, что россияне собираются применить тактику оцепления подразделений Вооруженных сил Украины с разных сторон – чтобы создать "котлы".

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Заместитель постоянного представителя Кремля при ООН Дмитрий Полянский,выразил убеждение, что, не поверите, это США собрались вторгнуться в Украину.

Советник Белого дома по безопасности Джейк Салливан на брифинге 11 февраля опроверг информацию СМИ, что якобы США уже имеют точную информацию о наличии приказа Владимира Путина о военном вторжении в Украину.

Хотя это произошло не сразу. Сначала Салливан говорил страшные вещи:

Мол, Россия может начать вторжение еще во время Олимпийских игр в Пекине. То есть нападение может произойти до 20 февраля.

Более того, Салливан предположил, что Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак, а продолжит захватом ряда крупных городов, в том числе и Киева.

И только раз заметил, что все это может произойти, "если Владимир Путин примет такое решение".

Так что журналисты даже вынуждены были уточнить у представителя Белого дома: действительно ли "кровавое вторжение в Украину" начнется вот-вот?

Джейк Салливан заявил в ответ: разведка США уверена, что такая вероятность есть, но не уверена, что это решение уже Путиным принято.

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Эти жуткие заявления со стороны Запада прозвучали на фоне новой волны сообщений, что разные страны просят своих дипломатов и других граждан немедленно уехать из Украины.Такие сообщения уже поступили от США, Великобритании, Канады, Израиля и других государств.