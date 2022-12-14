Почему война в Украине – не "война Путина" и как россияне могли ее остановить

Бесит, когда читаешь или слушаешь от очередного западного автора о "войне Путина". "Война Путина" (очень условно!) продолжалась с февраля по март.

Первая проигранная война Путина

Когда еще можно было рассказывать, что кремлевский режим скрытно от всех (учитывая собственных граждан) готовил нападение на Украину.

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И эту войну Путин проиграл. После этого война начала стремительно становиться войной россиян против Украины. Сначала власти начали проводить в России скрытую мобилизацию "за деньги". И добровольцев они находили. В конце концов осенью уже начали просто мобилизовывать всех, кого смогли. И каждый раз они находили достаточно людей, чтобы решить свои задачи. Да, эти люди быстро заканчивались, потому что такая у них тактика, но людей они постоянно находили.

Круговая порука

"Простые россияне" имели возможность давно прекратить эту войну. Если бы просто не шли в российскую армию. Не надо протестовать, не нужно идти на митинги, не нужно сбрасывать Путина и его режим. Просто не ходите в армию. За деньги или из-за куска бумаги, которую бросили в почтовый ящик. И все, "путинская армия" закончилась бы, а с ней – и война.

Но нет, эти империалисты готовы жертвовать своей жизнью ради призрачной надежды уничтожить Украину. И их "матери" и "жены" только ноют, что "мальчикам" не дали бронежилетов, но саму захватническую войну не отбрасывают.

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И не надо мне рассказывать, что их "заставляют" воевать. Прям все убежали в леса, и их там отлавливали? Многих реально посадили за отказ от мобилизации?

Поэтому нет, уважаемые. Никакая это не "война Путина". Это война одного пораженного имперской бациллой народа против Украины. И весь этот народ должен за нее отвечать.