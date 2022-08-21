Могла ли Украина изменить ход истории и избежать большой войны

После интервью главы МИД господину Г. пошла логически волна спекуляций относительно того, что могла / не могла Украина до 24 февраля. Что ж, давайте поговорим.

Вердикт – война

По моему скромному мнению, оккупант из кремля был настроен на великую войну так или иначе. Независимо от того, что бы Украина сделала за то время, как нас предупреждали.

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Работал целый комплекс причин и факторов, которые влияли на калькуляцию путина. В первую очередь, кратная переоценка потенциала вооруженных сил московии и кратная недооценка потенциала ВСУ. Эти оценки, как помним, были у наших партнеров. О таких настроениях на Западе докладывали путину, и он, вероятно, рассчитывал быстро поставить мир перед свершившимся фактом.

Также у путина были искажены представления о настроениях в украинском обществе в целом – особенно относительно устойчивости и готовности сопротивляться. Это все очень недооценивалось, как известно.

На это все наложилась нехватка других, кроме как военных, инструментов влияния на Украину, и параллельные безумные инвестиции в армию московии, делавшие военный вариант более привлекательным.

В комплексе путин видел маленькую победоносную войну. То есть война так или иначе была бы. Как бы мы ни старались в последние 3,5 месяца до 24 февраля.

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Фактор "если бы"

Другой вопрос, что можно было бы сделать за последние 3,5 месяца и в целом с февраля 2015 года, когда на Донбассе прекратились активные боевые действия. Могли бы больше? Бесспорно. Но.

За 3,5 месяца можно сделать полное развертывание армии после призыва резерва, запустить ранее ТрО, провести инженерные работы (наделать ежей, накопать траншей, мешков с песком наделать). Но за 3,5 месяца нельзя получить больше тяжелого оружия и БК к ним.

Да и помним, как с трудом через страны Балтии накануне войны получили немного ПЗРК Stinger, а США и Великобритания были готовы насыпать лишь несколько противотанковых средств. О тяжелом оружии речь не шла. Ну потому что шансов нам западные аналитики в формате армия на армию не давали. Так зачем сильно вкладываться?

За семь лет с момента прекращения боевых действий можно было бы лучше подготовить армию действовать в парадигме Второй мировой войны, когда берут массой техники и огня с оружием 1960-х – 1980-х. Но выйти на качественно иной уровень ведения войны (бесконтактные боевые действия и дальнее огневое поражение), когда у тебя самая большая после московии армия, потому что надо прикрывать протяженные границы + АТО/ООС и, как следствие, 2/3 уходит на денежное содержание, нельзя. И когда общество не готово больше выделять небольшой ВВП на оборону.

Потому войны мы бы не избежали. Могли бы сделать больше 3,5 месяцев и за семь лет, чтобы больше лупить цену с 24 февраля. Но точно самим выйти на эффект сдерживания было бы тяжело.

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