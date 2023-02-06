Россия дала Германии шанс закрыть историю Второй мировой, – политтехнолог

Германия имела большую послевоенную вину после Второй мировой. Сейчас Россия, которая ведет жестокую войну против Украины, стала главным преступником и дала немцам возможность стоять на стороне добра.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Также он считает, что западные политики уже давно поняли – Путин должен проиграть в войне против Украины.

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Россияне стирают память о Второй мировой войне

Шейтельман отметил, что Германия после Второй мировой не участвовала в военных конфликтах, только в коалиции с НАТО. Россия, которую весь цивилизованный мир считает агрессоркой, дала немцам возможность избавиться от послевоенной вины.

Россияне чем дальше, тем больше стирают память о том, что была Вторая мировая война, а немцы в чем-то виноваты. Это становится историей,

– сказал он.

Политтехнолог напомнил, что когда началась Вторая мировая война, о вине Германии в Первой мировой все забыли. По его словам, так и сейчас немцы и, например, французы на равных, а Россия – главный преступник.

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Германия помогает в борьбе с фашистами

Как убежден Михаил Шейтельман, теперь Германия, начавшая Вторую мировую войну, помогает в борьбе с фашизмом. Поэтому немцы стоят на стороне добра и играют немаловажную роль в войне России с Украиной.

"Германия на стороне добра. Чем дольше эта война (вторжение России в Украину – 24 Канал) будет продолжаться, тем выше становится роль немцев. Их история становится современной. Вот новая Германия, которая стоит на страже прав человека и свободы", – добавил политтехнолог.

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