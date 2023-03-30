Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, было много разговоров по поводу того, кто знал о том, что Путин планирует вторжение. Скорее всего, Патрушев действительно владел этой информацией.

К теме Оккупанты постараются сорвать наступление ВСУ: в ГУР назвали новые цели России

Кто может влиять на Путина

Как считает Яковенко, Путин принимает разные решения самостоятельно. Он – диктатор персоналистского типа. Но действительно может подвергаться определенному влиянию.

Относительно влияния Патрушева – сомневаюсь. Думаю, что идейное влияние идет больше от Юрия Ковальчука (российский олигарх – 24 Канал). Ковальчук больше влияет на Путина, чем Патрушев. Хотя у того тоже достаточно близкие отношения с Путиным,

– отметил Яковенко.

Но все может быть и по-другому. Он напомнил, как накануне вторжения было заседание Совбеза России по признанию незаконных формирований на Донбассе. Тогда, правда, именно Патрушев был единственным, кто предложил сначала провести переговоры, а потом уже думать о дальнейших решениях. Путин это отверг.

Яковенко прокомментировал ядерные угрозы от России: смотрите видео

Яковенко сомневается в предположениях, что Владимир Путин – марионетка, а действительно всем руководит его окружение.

Знал ли обо всем Патрушев? Наверное, да. Многие не знали. Я уверен, что решение Путин принимал единолично. Все слухи, что Путин – марионетка; что есть "кукловоды"... Думаю, что это не так. Путин – действительно диктатор персоналистского типа. Кто-то может влиять, но решение он принимает сам,

– заметил Яковенко.

Проблемы России из-за войны: коротко