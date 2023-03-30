Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, було багато розмов з приводу того, хто знав про те, що Путін планує вторгнення. Найімовірніше, Патрушев дійсно володів цією інформацією.

До теми Окупанти намагатимуться зірвати наступ ЗСУ: у ГУР назвали нові цілі Росії

Хто може впливати на Путіна

Як вважає Яковенко, Путін ухвалює різні рішення самостійно. Він – диктатор персоналістського типу. Але дійсно може підпадати під певний влив.

Щодо впливу Патрушева – сумніваюся. Думаю, що ідейний вплив йде більше від Юрія Ковальчука (російський олігарх – 24 Канал). Ковальчук більше впливає на Путіна, ніж Патрушев. Хоч у того теж досить близькі відносини з Путіним,

– зазначив Яковенко.

Але все може бути і по-іншому. Він нагадав, як напередодні вторгнення було засідання Радбезу Росії щодо визнання незаконних формувань на Донбасі. Тоді, щоправда, саме Патрушев був єдиним, хто запропонував спершу провести переговори, а потім вже думати про подальші рішення. Путін це відкинув.

Яковенко прокоментував ядерні загрози від Росії: дивіться відео

Яковенко сумнівається в припущеннях, що Владімір Путін – маріонетка, а насправді всім керує його оточення.

Чи знав про все Патрушев? Напевно так. Багато хто не знав. Я впевнений, що рішення Путін ухвалював одноосібно. Всі чутки, що Путін – маріонетка; що є "ляльководи"... Думаю, що це не так. Путін – дійсно диктатор персоналістського типу. Хтось може впливати, але рішення він ухвалює сам,

– зауважив Яковенко.

Проблеми Росії через війну: коротко