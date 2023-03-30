Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, було багато розмов з приводу того, хто знав про те, що Путін планує вторгнення. Найімовірніше, Патрушев дійсно володів цією інформацією.
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Хто може впливати на Путіна
Як вважає Яковенко, Путін ухвалює різні рішення самостійно. Він – диктатор персоналістського типу. Але дійсно може підпадати під певний влив.
Щодо впливу Патрушева – сумніваюся. Думаю, що ідейний вплив йде більше від Юрія Ковальчука (російський олігарх – 24 Канал). Ковальчук більше впливає на Путіна, ніж Патрушев. Хоч у того теж досить близькі відносини з Путіним,
– зазначив Яковенко.
Але все може бути і по-іншому. Він нагадав, як напередодні вторгнення було засідання Радбезу Росії щодо визнання незаконних формувань на Донбасі. Тоді, щоправда, саме Патрушев був єдиним, хто запропонував спершу провести переговори, а потім вже думати про подальші рішення. Путін це відкинув.
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Яковенко сумнівається в припущеннях, що Владімір Путін – маріонетка, а насправді всім керує його оточення.
Чи знав про все Патрушев? Напевно так. Багато хто не знав. Я впевнений, що рішення Путін ухвалював одноосібно. Всі чутки, що Путін – маріонетка; що є "ляльководи"... Думаю, що це не так. Путін – дійсно диктатор персоналістського типу. Хтось може впливати, але рішення він ухвалює сам,
– зауважив Яковенко.
Проблеми Росії через війну: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила величезну кількість особового складу. Так, станом на 30 березня, ЗСУ знищили близько 172 900 загарбників.
- У виданні The Guardian вважають, що зараз Росія не має можливості для "великого наступу". Взимку багато аналітиків та політиків попереджали, що окупанти готують таку операцію. Але у них практично не було успіхів.
- Натомість Україна готується до контрнаступу. У Міноборони США вважають, що ЗСУ зможуть провести вдалу операцію, адже серйозно виснажили окупантів за більш ніж рік.