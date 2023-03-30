Відтак, наразі цілі ракетних ударів країни-окупантки змінилися. Про це розповів речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Нові старі цілі для ракетних атак

За словами Андрія Юсова, оскільки зимові плани Росії провалилися, вона змінить тактику завдання ракетних ударів по території України. Вона повернеться до використання ракет та дронів, як це було під час першої тактики повномасштабного вторгнення.

При цьому найбільш ймовірними цілями можуть знову стати:

військові об'єкти,

шляхи постачання,

все, що пов'язане з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій.

При цьому Москва шукатиме всі можливості для поповнення власних запасів зброї, ракет та дронів, хоча її можливості значно обмежені.

Ворог намагатиметься зірвати наш наступ,

– підкреслив Андрій Юсов.

Чи продовжуватимуться обстріли критичної інфраструктури

Однак при цьому не варто очікувати що країна-терористка зраджуватиме собі та забуде про цивільне населення України. Ба більше, оскільки сучасні ракетні запаси росіян не бездонні, вони все частіше використовують для обстрілів застарілі, неточні та неефективні засоби. Мовиться, зокрема, про використання С-300 по прифронтових територіях, де про точність не йдеться взагалі.

До того ж – хибні розвідані у більшості випадків. Надалі найбільше страждатиме саме цивільна інфраструктура,

– сказав речник української розвідки.

Однак при цьому Андрій Юсов зазначив, що таких масованих ударів, які українці уже пережили, найближчим часом не буде. "Принаймні, з такою регулярністю", – додав він.

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