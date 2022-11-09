В Беларуси нашли телефон погибшего оккупанта с доказательствами подготовки к вторжению в Украину

В Беларуси нашли телефон захватчика, погибшего на войне в Украине. Из переписки стало известно, что подготовка к нападению на нашу страну происходила еще в 2021 году.

Оккупант Павел Юрьянов был заместителем командира роты по воспитательной работе 37-й отдельной мотострелковой бригады. Эта бригада дислоцировалась в Кяхте в российском регионе Бурятия.

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Что было в телефоне оккупанта

Из переписки в телефоне Юрьянова стало ясно, что материально-техническое обеспечение военных было организовано очень плохо. Перед отъездом в Беларусь оккупант попросил жену купить ему теплую куртку и китайскую радиостанцию.

В переписке с супругой захватчик сказал ей, что 4 февраля будет не просто тренировка, и с того дня писал, что может больше никогда не вернуться домой.

В переписке замполита есть доказательства предоставления территории Беларуси для агрессии против Украины. 6 февраля в телеграм-чате "На баррикады" были опубликованы шифры переговорной таблицы, в которых содержались названия населенных пунктов Гомельской области: полигон Борщевка, полигон Барановичи, Речица, Бязуево (вероятно, Бязуев, село под Речицей, где в январе-феврале 2022 года располагался военный лагерь)

– отметили в издании.

Последние записи в телефоне оккупанта были сделаны 17 марта. Предварительно Юрьянов погиб в Украине в марте 2022 года. У него остались две несовершеннолетние дочери.

Переписка с телефона оккупантов / фото "Флагшток"

Стоит ли ждать новых наступлений

Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 каналу, что 2 – 3 месяца достаточно для того, чтобы более или менее подготовить стрелковые роты. Однако у России огромные проблемы с техникой. Живая сила против "железа" – это проигрышный вариант.

По словам Свитана, сейчас 1,5 батальона россиян в день уходит "на концерт Кобзона". Чтобы перемолоть весь российский мобилизационный ресурс, нам следует ликвидировать 1 000 – 1 500 человек в день.

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