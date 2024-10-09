Нападение на Украину: когда разведка США узнала о плане Путина и как отреагировал Байден

Американская разведка смогла разоблачить план Владимира Путина вторгнуться в Украину за несколько месяцев до его реализации. Стало известно, что сказал Джо Байден, когда услышал доклад директора ЦРУ о намерениях главы Кремля.

В своей новой книге "Война" легендарный журналист Боб Вудворд раскрыл неизвестные подробности президентства Джо Байдена. В частности, там говорится и о войне в Украине, передает CNN.

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Прорыв в разведке и первая реакция Байдена на агрессивный план Путина

Вудворд сообщает, что накануне нападения России на Украину США получили сокровищницу разведданных, которые "убедительно" показали в октябре 2021 года, что Путин планировал вторгнуться в Украину войском в 175 000 солдат. Отмечается, что у американцев был информатор в Кремле.

По словам журналиста, это был удивительный переворот в разведке.

Это было так, как будто они тайно вошли в палатку вражеского командира и, сгорбившись над картами, изучали количество и движение бригад и всю запланированную последовательность многофронтового вторжения,

– рассказывает в своей книге Вудворд.

Журналист отмечает, что хотя Байден и его советники соглашались, что план "серьезный", им и их союзникам все равно было трудно в это поверить.

"Это было бы так безумно", – именно такими словами Джо Байден отреагировал на доклад директора ЦРУ Билла Бернса относительно намерения Путина.

Иисус Христос! Теперь я имею дело с тем, что Россия поглощает Украину?,

– воскликнул американский президент.

В декабре 2021 года Байден дважды обсуждал с Путиным данные, полученные разведкой. Сначала во время видеоконференции, а затем во время, как отмечает Вудворд, "горячего 50-минутного разговора", который стал настолько горячим, что в один момент Путин "повысил риск ядерной войны угрожающим образом". Тогда американец напомнил оппоненту, что ядерную войну "невозможно выиграть".

Также, несмотря на неоднократные предупреждения, президент Украины Владимир Зеленский отверг идею о том, что Путин действительно вторгнется, даже после того, как вице-президент Камала Харрис сказала ему во время встречи в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности, что вторжение неизбежно.

Харрис сказала Зеленскому, что ему нужно искать себе преемника в случае, если "его схватят, убьют или он не будет иметь возможности управлять страной". После встречи, пишет Вудворд, Харрис сказала, что волновалась, что они могли видеть Зеленского в последний раз.