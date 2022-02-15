Вторжению быть или не быть: из рук Путина выбили все козыри
Источник:"Теории заговора"
Россия вторгнется в Украину уже 15 – 16 февраля. Именно такой месседж транслировали западные СМИ, а Госдеп США даже призвал американцев немедленно покинуть Украину.
В это же время в Кремле вдруг заявляют, что готовы и дальше вести диалог с Западом. Даже заявляют об отводе войск.
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Мета війни
Отвечая на вопрос журналиста в интервью NBC News Джо Байден заявил, что не существует такого сценария, при котором он отправит американских солдат в Украину, даже для спасения американцев.
По словам Байдена, если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга – это будет мировая война.
Но, Джо Байден не сказал другого – эта война уже идет, но не с применением пушек и танков, а с помощью информации.
Цель войны проста – заставить Путина сдаться и окончательно уйти из Украины.
Дело в том, что все предыдущие 8 лет Запад не мог ответить на путинскую пропаганду и дезинформацию опираясь на демократические устои. Но, в этот раз всё изменилось.
Сказки Путина
Вспомните сами. Еще в 2014 году Кремль использовал дезинформацию для нападения на Украину. На Донбассе "страшные бандеровцы", подконтрольные Западу, ущемляют русскоязычных, а если не украсть Крым, то там "появятся базы НАТО с нацеленными на Москву ракетами".
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Даже спустя 8 лет войны, когда никаких баз НАТО так и не появилось, Кремль, устами Лаврова, Рябкова и Захаровой продолжает пугать всех, мол, западные поставки оружия в Украину нужны не для защиты, а для нападения на Россию.
Что всё это время делал Запад? То, что нам так сильно не нравилось – выражал обеспокоенность. Но в этот раз в США решили пойти иным путем.
За последние пару месяцев звучала масса информации о вероятных планах Кремля – британские и американские разведки трубили о вероятном вторжении в январе иои феврале еще осенью.
Борис Джонсон предполагал, что Россия готовит в Украине госпереворот, а Пенгатон заявлял о подготовке Кремлем фейковых поводов для нападения со стороны оккупированной части Донбасса.
Давние версии Кремля
Вас не должны удивлять такие версии, ведь Кремль промышляет ними уже давно.
- 1939 год – Советский Союз обстрелял собственные войска возле границы с Финляндией, чем оправдал свое нападение на эту страну.
- В 1968 году агенты КГБ фабрикуют угрозы СССР на территории тогдашней Чехословакии и якобы даже находят ящики с оружием с надписью Made in USA. Это также становится поводом для нападения.
- В 1999 году агенты российских спецслужб взорвали многоквартирные дома в России, чтобы оправдать вторжение в Чечню. Вторжение в Грузию и Украину шли по тому же сценарию.
И каждый раз Западу приходилось постфактум разобраться в ситуации и доказывать кто прав. Но было уже поздно. В этот раз всё иначе.
В этот раз – стратегия США
На фоне обострения эскалации вокруг Украины Администрация Байдена разработала прекрасную стратегию ведения информационной борьбы, выбивая из рук Путина все козыри.
Администрация Байдена разработала прекрасную стратегию / Фото Getty Images
Когда стало очевидно, что на дипломатическом поле Путин разгромлен, пришло время отогнать его от украинской границы.
Всего в течении пары дней Байден призывает американцев покинуть Украину, а дипломаты срочно переезжают из Киева, позже звонит своим европейским коллегам и убеждает их сделать ровно тоже самое.
Мотивация у всех одна – Кремль "вот-вот совершит нападение", а потому нужно защитить своих граждан. Вместе с тем вдоль украино-российской границы летают самолеты НАТО и американский беспилотник.
Мир говорит о возможных вариантах вторжения
Вдобавок ко всему этому, NBC пишет, со ссылкой на источники в разведке, что в России рассматривают 9 возможных вариантов военного вторжения, в том числе с захватом Киева в течение 2 суток и убийством 50 тысяч мирного населения. Россия молчит.
В Кремле лишь спустя несколько часов начинают вопить, что все сообщения о вероятной атаке – это пропаганда.
Но, уже было поздно – Кремль попал в ловушку, они априори стали виновными в любой нестабильности вокруг границы.
И это была хорошо выверенная стратегия Белого дома. Но, чтобы не быть голословным, приведу вам парочку источников, доказывающих мою правоту.
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Издание CNN прямо в разгар информационной атаки пишет о том, что Белый дом решил намеренно использовать удручающую и "апокалиптическую" риторику вокруг возможного вторжения российских войск в Украину.
Более того, ЦРУ, Госдеп и Пентагон намеренно ведут информационную войну против Кремля, чтобы посеять там хаос и недоверие.
Проще говоря, главная задача – чтобы в Кремле каждый видел в своем напарнике американского шпиона. Единства это, знаете ли, не добавляет.
В совете по международным отношениям США пошли еще дальше и объяснили, что происходящее – это ничто иное как ведение информационной войны.
Вместо того, чтобы позволить Путину свободно распространять фейки об антироссийских заговорах с участием Запада и Украины, Белый дом решил дать отпор, публикуя отчеты разведки о попытках России создать повод для вторжения в Украину. То есть Путина стали бить его же методами.
Путина "избивают" его же методами / Фото Getty Images
Более того, такая мегафонная дипломатия позволила администрации Байдена консолидировать Западное сообщество. Байден показал всему миру угрозу, которую можно остановить лишь угрозой жесточайших санкций.
И даже Европа, которая не очень стремилась ссорится с Кремлем, после мегафонной дипломатии Байдена заявила о готовности нанести удар по Путину. Деваться ведь уже некуда, враг на пороге.
У Путина выбили все козыри из рук
Вместо того, чтобы готовить атаку или лепить очередные фейки, Кремль был вынужден отбиваться от потока информационных атак с Запада.
Но был в этой информвойне и еще один посыл – Запад готов дать отпор Путину не только на словах, но и на деле, причем военной силой.
И вот, оказавшись в такой ситуации, Кремль испугался и начал искать выход.
Сначала, 14 февраля в Кремле записали постановочное видео, на котором грозный Путин совещается с Лавровым – есть ли смысл продолжать диалог с Западом, или это бессмысленно. На что Лавров отвечает, что "сможем договорится".
Уже на следующий день, аккурат в день анонсированного Западом вторжения России в Украину, Минобороны России вдруг заявляет – часть войск вблизи украинской границы собирает манатки и едет домой.
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Что это было? Всё просто – Кремль испугался, что его же метод, то есть лживую провокацию, используют против него же, а потому поспешил удрать с поля боя. Путин увидел в информатаке Белого дома свое отражение – Вашингтон заочно объявил Кремль виновным в будущей вероятной атаке.
Поэтому можно резюмировать, что мегафонная дипломатия Джо Байдена на сегодня сработала. А это значит, что иногда, чтобы бандит начал тебя понимать, с ним приходиться говорить на понятном ему языке.