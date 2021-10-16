Втрое больше, чем договорено ранее: Россия предложила союзной Сербии газ по 790 долларов

Сербия и Россия проводят переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта. Страна-агрессор предлагает союзникам платить за голубое топливе по 790 долларов за тысячу кубометров.

Об этом в эфире телеканала TV Prva сообщил сербский президент Александр Вучич. В то же время он выразил недовольство предложенной "Газпромом" ценой.

Читайте также Европейские сталеварные компании приостанавливают производство из-за дорогой электроэнергии

Россияне сказали, чтобы рассчитать цену на 70% по биржевой стоимости и на 30% по нефтяной формуле, то есть 790 долларов вместо 270 долларов, которые мы сейчас платим 100% по нефтяной формуле,

– рассказал политик.

По его словам, Сербия предлагает, чтобы цена рассчитывалась на 70% по нефтяной формуле и на 30% по биржевой стоимости.

"Это будет 510 долларов, но мы не можем и за это заплатить. Я попрошу, чтобы цена оставалась полностью по нефтяной формуле по крайней мере до конца отопительного сезона", – продолжил глава Сербии.

Скачок цен на газ в Европе: что известно

28 сентября цена на газ составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До этого рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.

29 сентября цена ресурса достигла 1 080 долларов за тысячу кубометров газа. А уже на следующий день стоимость газа вплотную подобралась к 1,1 тысячи долларов.

В течение сентября – начала октября цена на газ на европейских хабах поднималась до рекордных показателей едва ли не ежедневно.

6 октября цена газа выросла только за утро в пределах 40% и вплотную приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубометров газа.

Нынешний договор, по которому Белград получает от Москвы газ по 270 долларов за тысячу кубометров, действует до конца 2021 года.