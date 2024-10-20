Франция открыта к идее приглашения Украины в НАТО, – глава МИД страны

Глава МИД Франции заявил, что они открыты к идее приглашения Украины в НАТО. Французский чиновник сказал, что переговоры будут продолжаться.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал об этом во время визита в Киев 19 октября. По его словам, удары вглубь России могут быть частью украинской самообороны, если они скоординированы с союзниками.

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Что говорит Франция о вступлении Украины в НАТО

Что касается приглашения Украине вступить в НАТО, мы открыты для этого, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими партнерами,

– заявил глава МИД Франции.

Он также сказал, что будут продолжаться переговоры с союзниками по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Жан-Ноэль Барро заверил, что поддерживает предложенный Владимиром Зеленским План победы.

Кстати, президент Украины в вечернем обращении 19 октября заявил, что встретился с главой МИД Франции и поблагодарил Париж, президента Макрона и общество страны за поддержку Украины.

Мы провели очень хорошие, содержательные переговоры в Париже во время моего визита. Мы плодотворно сотрудничаем и ради обороны, и в политике, и ради нашей большей устойчивости – Украины и всей нашей Европы. Я благодарен Франции за поддержку Плана победы – пунктов, которые действительно могут приблизить реальную дипломатию и справедливый мир,

– заявил Владимир Зеленский.

Также он заверил, что Киев будет благодарен стране за работу с другими нашими партнерами, чтобы было это общее видение того, что только честное завершение войны реально может гарантировать надежный мир.

Важно. Издание Le Monde писало, что США уменьшили свою категоричность относительно вступления Украины в НАТО. Это может означать, что эта позиция может повлиять на Германию.