Втыкали иглы в раны, пытали водой, – защитник Мариуполя "Википедия" о плене

Украинских военных, которые вышли из "Азовстали" и попали в плен, пытали российские оккупанты. Вместо того чтобы лечить украинских пленных, россияне допрашивали их и пытали.

В первую очередь было сильное психологическое давление, – "Википедия"

Об этом во время пресс-конференции рассказал защитник "Азовстали" Владислав Жаворонок, который вернулся из плена. Он выполнял боевые задания с 24 февраля и до ночи, когда было принято решение об эвакуации из "Азовстали".

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Владислав, позывной которого "Википедия", был тяжело ранен перед эвакуацией и полтора месяца находился в Донецке в 15 больнице. Военный подчеркнул, что россия не ищет правду, а решает, что ею будет "и под эту правду начинает подтягивать то, что она выдает как факты".

В конкретно нашем случае, что касается лечения, то россии необходим был факт, что нас лечат. Но фактически это не было лечение, а сохранение жизни. Чтобы мы дожили до момента, когда нас, возможно, обменяют,

– сказал "Википедия".

Защитник "Азовстали" рассказал, что в первую очередь было очень сильное психологическое давление. По его словам, россия не давала никакого доступа к связи с родными и окружающим миром.

Психологическое давление обосновывалось тем, что "вы никому не нужны, вы проигрываете в этой войне и вообще некуда вам звонить и вам это не нужно". Это уже нарушение международных конвенций,

– сказал Владислав Жаворонок.

Защитник "Азовстали" рассказал, что на тяжелораненых пленных в больнице с первых дней оказывали моральное давление и допросы. В частности, "Википедия" отметил, что его допрашивали еще до того, как он начал получать антибиотики и после ампутации конечности.

"Википедия" рассказал, как пытали украинских военнопленных. По его словам, кому-то вонзали иглы в рану, а кого-то пытали водой. Пытки происходили во время лечения.

Защитник Мариуполя рассказал, что некоторые тяжелораненые были не в больнице, а в колонии в оккупированной Еленовке, где россия совершила теракт.

Поэтому мы можем только догадываться, какие там пытки были для тех, кого они считали достаточно здоровыми для этого. И фактически это видно на видео с ребятами, которые они публикуют. Я знаю лично многих из этих видео. И я вижу по ним, насколько для них там тяжело и какие бесчеловечные условия они там выдерживают,

– резюмировал "Википедия".

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. В середине мая украинские военные на "Азовстали" получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. Из "Азовстали" вышло более 2 тысяч защитников и защитниц, попавших в плен россии.