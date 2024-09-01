Так всегда между сербами и россиянами, – Вучич прокомментировал свои связи с Путиным

Президент Сербии высказался о связях его государства с российским лидером Владимиром Путиным. Он открестился от них.

Президент Сербии Александар Вучич отметил, что его страна не является "троянским конем" для Москвы в Европе. Кроме этого, он также отметил, что не встречался с российским президентом с начала полномасштабной войны России против Украины.

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ЕС должен больше доверять Сербии

В то же время его государство отказывалось присоединиться к европейским санкциям после вторжения России в Украину, а также выражало другие разногласия с ЕС по России. По словам Вучича, он не скрывает "хороших связей" с российскими властями, но опроверг информацию о том, что продолжает контактировать с Путиным.

Нет никаких обеих сторон. Мы на пути к ЕС. Да, у нас традиционно очень хорошие связи – и мы этого не скрываем, и я этого не стесняюсь – с Россией. Так всегда было между сербами и россиянами,

– объяснил президент Сербии.

Сербский лидер также добавил, что ЕС должен больше доверять стремлениям его государства стать частью европейского сообщества. Он также отметил, что проблемой интеграции в ЕС являются не отношения с Россией, а ситуация с Косово.

В то же время Вучич отметил, что Сербия вряд ли вступит в Евросоюз до 2028 года. Он отметил, что не врет своему народу об этом, однако президент подчеркнул, что это только его оценка.