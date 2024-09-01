Президент Сербії Александар Вучич наголосив, що його країна не є "троянським конем" для Москви в Європі. Крім цього, він також зазначив, що не зустрічався із російським президентом від початку повномасштабної війни Росії проти України.

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ЄС має більше довіряти Сербії

Водночас його держава відмовлялася приєднатися до європейських санкцій після вторгнення Росії в Україну, а також висловлювала інші розбіжності з ЄС щодо Росії. За словами Вучича, він не приховує "добрих зв'язків" із російською владою, але спростував інформацію про те, що продовжує контактувати з Путіним.

Немає жодних обох сторін. Ми на шляху до ЄС. Так, у нас традиційно дуже добрі зв'язки – і ми цього не приховуємо, і я цього не соромлюся – з Росією. Так завжди було між сербами та росіянами,

– пояснив президент Сербії.

Сербський лідер також додав, що ЄС має більше довіряти прагненням його держави стати частиною європейської спільноти. Він також зазначив, що проблемою інтеграції до ЄС є не відносини з Росією, а ситуація із Косовом.

Водночас Вучич зазначив, що Сербія навряд чи вступить до Євросоюзу до 2028 року. Він наголосив, що не бреше своєму народу про це, проте президент наголосив, що це лише його оцінка.