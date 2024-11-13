"Большая честь": президент Сербии заявил, что во время его разговора с Трампом присутствовал Маск

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что миллиардер Илон Маск присутствовал во время его телефонного разговора с Дональдом Трампом в воскресенье, 10 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Отмечается, что сам Вучич назвал этот разговор "большой честью".

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Маск присоединился к разговору Трампа с Вучичем

Президент Сербии сказал журналистам, что он был среди "первых 10 или 15 мировых лидеров", которые поговорили с Трампом после его победы на президентских выборах в США 5 ноября.

По его словам, во время звонка с новоизбранным президентом США также присутствовал Крис Радди, генеральный директор телеканала Newsmax.

Президент Трамп очень хорошо знает Сербию, а Илон Маск, который был с ним, а также Крис Радди знают ее особенно хорошо, возможно, даже лучше,

– сказал Александр Вучич.

Стоит отметить, что ранее СМИ также писали, что Илон Маск присоединился к телефонному разговору между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 6 ноября. Во время разговора Маск якобы пообещал поддерживать Украину через свои спутники Starlink.

К слову, ранее Трамп объявил, что Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами будут совместно возглавлять вновь созданное Министерство по повышению эффективности правительства.