Едва не убил туристов: на Сицилии внезапно начал извергаться вулкан Этна

На итальянской Сицилии 2 июня зафиксировали извержение вулкана Этна. Жители близлежащих городов и поселков могли увидеть черное облако, которое затмило солнце.

Тогда как напуганным туристам пришлось бежать прямо из вулкана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно об извержении вулкана Этна

По данным издания, столб пепла в результате извержения вулкана протянулся на два километра в высоту и начал оседать на зданиях и дорогах. Консультативный центр по вулканическому пеплу в Тулузе на короткое время объявил красный уровень авиационной опасности, но пока он стал оранжевым.

Стоит заметить, что самый активный вулкан в Европе проявлял некоторую активность, в частности ночью ощущались вулканические толчки. Однако, затем они переросли в непрерывные "взрывы возрастающей интенсивности".

Уже сегодня утром Этна выбросила облако пепла высотой почти два километра. После по склонам вулкана пронеслась лавина горящего пепла, называемая пирокластическим потоком.

Национальный институт геофизики и вулканологии заявил, что он "вероятно, образовался в результате обрушения материала с северного склона Юго-Восточного кратера". По данным института, после выброса пепла также образовался "лавовый фонтан".

Там отмечают, что зловещее облако пепла в основном состояло из воды и диоксида серы и "дрейфовало на юго-запад". Сейчас активность вулкана снизилась. Однако угрожающее серое облако все еще можно увидеть.

Добавим, что вулкан Этна за последние пять лет переживает период особой активности. Его извержения также произошли в августе 2024 года и в ноябре 2023 года. Тогда местные публиковали кадры облаков пепла и ярко-красной породы.