Вулкан на Канарах засыпать не собирается: лава добралась к банановым плантациям

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма началось еще в сентябре. Лава добралась до крупных банановых плантаций, фермеров эвакуировали военно-морские силы Испании.

В ночь на 11 ноября на острове произошло землетрясение магнитудой 5. Ситуация с извержением значительно ухудшилась.

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Почти полностью уничтожены банановые плантации

Лава уже покрыла 1000 гектаров земли. Семь тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. В спасательных операциях принимают участие военно-морские силы Испании, привлекли и корабли ВМС.

Извержение повредило несколько сотен домов, почти полностью уничтожены банановые плантации, которые составляли основу экономики острова.

На данный момент ущерб от стихии, нанесенный банановым фермерским хозяйствам, оценивается в 100 миллионов евро.

Смотрите видео, что осталось от банановых плантаций: