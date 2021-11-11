Вулкан на Канарах засыпать не собирается: лава добралась к банановым плантациям
Источник:AP news
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма началось еще в сентябре. Лава добралась до крупных банановых плантаций, фермеров эвакуировали военно-морские силы Испании.
В ночь на 11 ноября на острове произошло землетрясение магнитудой 5. Ситуация с извержением значительно ухудшилась.
Стоит увидеть Извержение вулкана на Канарах продолжается: жуткое видео с дронов, снятое вблизи
Почти полностью уничтожены банановые плантации
Лава уже покрыла 1000 гектаров земли. Семь тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. В спасательных операциях принимают участие военно-морские силы Испании, привлекли и корабли ВМС.
Извержение повредило несколько сотен домов, почти полностью уничтожены банановые плантации, которые составляли основу экономики острова.Важно! На данный момент ущерб от стихии, нанесенный банановым фермерским хозяйствам, оценивается в 100 миллионов евро.
Смотрите видео, что осталось от банановых плантаций:
Главное об извержении Кумбре-Вьехи:
- Вулкан проснулся 19 сентября 2021 года.
- Через несколько дней пришлось закрыть аэродром на Ла-Пальме.
- Из-за активности вулкана в середине октября было отменено более 30 рейсов на Канарских островах.
- Лава подобралась под дома местных жителей, около 7 тысяч человек пришлось эвакуировать.
- Потоки лавы образовали настоящий новый полуостров площадью более 20 гектаров.
- На Ла-Пальме постоянно происходят небольшие землетрясения.