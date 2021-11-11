У ніч на 11 листопада на острові стався землетрус магнітудою 5. Ситуація з виверженням значно погіршилась.
Варто побачити Виверження вулкану на Канарах продовжується: моторошне відео з дронів, зняте зблизька
Майже повністю знищені бананові плантації
Лавою уже вкрило 1000 гектарів землі. Сім тисяч людей були змушені евакуюватись. У рятувальних операціях беруть участь військово-морські сили Іспанії, залучили і кораблі ВМС.
Виверження пошкодило кілька сотень будинків, майже повністю знищено бананові плантації, які становили основу економіки острова.
Дивіться відео, що залишилось від бананових плантацій:
Головне про виверження Кумбре-В'єхи:
- Вулкан прокинувся 19 вересня 2021 року.
- Через кілька днів довелось закрити летовище на Ла-Пальмі.
- Через активність вулкану у середині жовтня скасували понад 30 рейсів на Канарських островах.
- Лава підібралась під будинки місцевих жителів, близько 7 тисяч осіб довелось евакуювати.
- Потоки лави утворили справжній новий півострів площею понад 20 гектарів.
- На Ла-Пальмі постійно відбуваються невеликі землетруси.