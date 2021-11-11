У ніч на 11 листопада на острові стався землетрус магнітудою 5. Ситуація з виверженням значно погіршилась.

Варто побачити Виверження вулкану на Канарах продовжується: моторошне відео з дронів, зняте зблизька

Майже повністю знищені бананові плантації

Лавою уже вкрило 1000 гектарів землі. Сім тисяч людей були змушені евакуюватись. У рятувальних операціях беруть участь військово-морські сили Іспанії, залучили і кораблі ВМС.

Виверження пошкодило кілька сотень будинків, майже повністю знищено бананові плантації, які становили основу економіки острова.

Важливо! Наразі збитки від стихії, яких завдали банановим фермерським господарствам, оцінюють у 100 мільйонів євро.

Дивіться відео, що залишилось від бананових плантацій: