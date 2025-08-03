Мощное извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке. Он выбрасывает пепел на высоту до 6 километров над уровнем моря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об извержении вулкана?

Известно, что вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту 6 километров (при высоте вулкана 1,8 километра).

Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения подтвердила, что извержение этого вулкана произошло впервые за 600 лет. Она также рассказала детали события.

Извержение вулкана на Камчатке: смотрите видео

Это первое историческое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет. Сейчас наблюдается трещина на склоне и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. В то же время над северным кратером вулкана стоит мощная колонна пепла, пепельный шлейф простирается на восток от вулкана,

– рассказала Ольга Гирина журналистам.

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Известно, что на пути распространения пепельного шлейфа населенных пунктов нет, а местные власти рекомендуют не посещать вулкан во время извержения.

Извержение вулкана Крашенинникова началось через 4 дня после разрушительного землетрясения, которое произошло на Камчатке. Ранее сообщали, что на Камчатке 30 июля проснулся вулкан Ключевская Сопка. Он является самым высоким действующим вулканом в Евразии,.