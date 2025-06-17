"Страшно красиво": в Индонезии извергается вулкан Левотоби, пепел достиг 16 километров вверх

В Индонезии 17 июня произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Вследствие этого столб пепла поднялся на высоту в 16 километров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Каким было извержение вулкана в Индонезии

Двухвершинный вулкан Левотоби Лаки-Лаки высотой 1 584 метра на острове Флорес в Индонезии извергся в 12:35 по киевскому времени. Сначала высота извержения составляла около 11 километров над вершиной, а впоследствии поднялся до более чем 16 километров.

В сети также распространяют видео с извержения этого вулкана. На кадрах можно увидеть, что столб пепла в виде гриба был серым и густым.

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии / Видео с аккаунта @volcaholic1 в соцсети Х

Пока сообщений о разрушениях или жертвах в результате извержения не поступало. В сети показали видео, как вулкан проснулся и начал пускать пепел из жерла.

На острове Флорес проснулся вулкан Левотоби Лаки-Лаки / Видео с аккаунта @volcaholic1 в соцсети Х

Сейчас уровень опасности от вулкана повышен до "опасного". Вулканологи предупредили о возможных потоках лавы, если начнутся сильные дожди.

Жителей острова и туристов призвали избегать любых действий в радиусе как минимум 7 километров от кратера вулкана. Людям также рекомендовали носить защитные маски для защиты от вулканического пепла.

В сети делятся еще кадрами с извержением Левотоби / Видео с аккаунта @volcaholic1 в соцсети Х

Пока неизвестно, возникли ли перебои в авиасообщении из-за извержения вулкана.

Стоит отметить, что последнее извержение Левотоби Лаки-Лаки произошло в мае, тогда власти также повысили уровень опасности до сильнейшего. Сама же Индонезия расположена на "Тихоокеанском огненном кольце" – зоне высокой сейсмической активности на нескольких тектонических плитах.