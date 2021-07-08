Эвакуируют тысячи людей: вулкан на Филиппинах выбросил рекордное количество диоксида серы

8 июля 2021 , 16:26
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Источник:

Rappler

На Филиппинах продолжается извержение вулкана Таал. Он выбросил в атмосферу рекордное количество диоксида серы.

За один день, 7 июня, зафиксировали 55 землетрясений. Известно, что 5 из них длились 2 – 5 минуты.

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Активность землетрясения Таал

Вулкан активизировался в начале апреля. Первое его извержение произошло 1 июля.

Отметим!  За 4 июля вулкан выбросил 22,628 тонны диоксида серы.

Шлейф поднялся на 1 500 метров над уровнем морем. Пар движется к юго-западу от катера геологического образования.

Таал выбрасывает в атмосферу диоксид серы: смотрите видео

Сейчас в регионе – третий уровень опасности. Местные власти призывают население быть готовым к эвакуации. Также призвали пилотов не летать возле вулкана.

Активизация Вуклана Таал: смотрите видео

Извержение вулкана Таал уже происходило в январе 2020 года. Тогда это привело к эвакуации более 135 тысяч человек. Также тогда произошел выброс пепла и пара высотой 15 километров.

Что известно о вулкане Таал?


Это один из самых активных вулканов Филиппин. Его высота – 311 метров. Он располагается на острове Лусон. Во время его извержения в 1911 году погибли 1,3 тысячи человек.
Автор: Анастасія Мигидюк