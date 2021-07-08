Эвакуируют тысячи людей: вулкан на Филиппинах выбросил рекордное количество диоксида серы
Источник:Rappler
На Филиппинах продолжается извержение вулкана Таал. Он выбросил в атмосферу рекордное количество диоксида серы.
За один день, 7 июня, зафиксировали 55 землетрясений. Известно, что 5 из них длились 2 – 5 минуты.
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Активность землетрясения Таал
Вулкан активизировался в начале апреля. Первое его извержение произошло 1 июля.Отметим! За 4 июля вулкан выбросил 22,628 тонны диоксида серы.
Шлейф поднялся на 1 500 метров над уровнем морем. Пар движется к юго-западу от катера геологического образования.
Таал выбрасывает в атмосферу диоксид серы: смотрите видео
Сейчас в регионе – третий уровень опасности. Местные власти призывают население быть готовым к эвакуации. Также призвали пилотов не летать возле вулкана.
Активизация Вуклана Таал: смотрите видео
Извержение вулкана Таал уже происходило в январе 2020 года. Тогда это привело к эвакуации более 135 тысяч человек. Также тогда произошел выброс пепла и пара высотой 15 километров.
Что известно о вулкане Таал?
Это один из самых активных вулканов Филиппин. Его высота – 311 метров. Он располагается на острове Лусон. Во время его извержения в 1911 году погибли 1,3 тысячи человек.