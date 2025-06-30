Линдси Грэм не очень приближен к президенту США и не может делать заявления за Трампа, но делает очень много. Это 24 Каналу отметил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"Нужны конкретные действия. Хотя сильно критиковать Грэма нельзя. Понятно, что он много делает по продвижению санкций. С точки зрения адвокации он действительно очень мощный. Но, к сожалению, он не является непосредственно приближенным к Трампу, поэтому говорить за него он сегодня не может", – сказал политолог.

Однако известно, что во время саммита НАТО, который проходил в Гааге, Трамп и Владимир Зеленский во время встречи обсуждали тему новых санкций против России. Об этом заявлял президент Украины.

Хотя во время разговора Зеленского с Трампом на саммите НАТО в Гааге тоже поднималась тема санкций. Возможно, имеем определенный сдвиг камней, после чего начинает течь вода,

– добавил Чаленко.

Напомним, Дональд Трамп согласовал новые санкции против России. Речь идет о проекте, который инициировал санатор Линдси Грэм, относительно 500% пошлин против покупателей российских энергоресурсов. Законопроект имеет поддержку президента США. Его планируют принять в Конгрессе после традиционного перерыва, который завершится 7 июля. Грэм уверен, что Трамп подпишет документ после его принятия конгрессменами.