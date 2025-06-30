Ліндсі Грем не дуже наближений до президента США і не може робити заяви за Трампа, але робить дуже багато. Це 24 Каналу зауважив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

До теми Трамп вважає, що настав час ввести нові санкції проти Росії, – сенатор Грем

"Потрібні конкретні дії. Хоча сильно критикувати Грема не можна. Зрозуміло, що він багато робить щодо просування санкцій. З погляду адвокації він дійсно дуже потужний. Але, на жаль, він не є безпосередньо наближеним до Трампа, тому говорити за нього він сьогодні не може", – сказав політолог.

Проте відомо, що під час саміту НАТО, який проходив у Гаазі, Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі обговорювали тему нових санкцій проти Росії. Про це заявляв президент України.

Хоча під час розмови Зеленського з Трампом на саміті НАТО в Гаазі теж підіймалася тема санкцій. Можливо, маємо певний зсув каміння, після чого починає текти вода,

– додав Чаленко.

Нагадаємо, Дональд Трамп погодив нові санкції проти Росії. Мовиться про проєкт, який ініціював санатор Ліндсі Грем, щодо 500% мит проти покупців російських енергоресурсів. Законопроєкт має підтримку президента США. Його планують ухвалити у Конгресі після традиційної перерви, яка завершиться 7 липня. Грем впевнений, що Трамп підпише документ після його ухвалення конгресменами.