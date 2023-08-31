ВЛК в гражданских медучреждениях: Зеленский рассказал, где "почти ничего не сделано"

В вечернем обращении к украинцам президент подчеркнул, что нужна полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения военно-врачебных комиссий. Некоторые регионы полностью обеспечили это, между тем в других – "почти ничего не сделано".

Глава государства подчеркнул, что военное командование, медицинская сфера и все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Зеленский приказал пересмотреть те решения ВВК с 24 февраля, которые могут быть сфальсифицированы

"В Киеве почти ничего не сделано"

Во время обращения украинский лидер подчеркнул, что цифровизация работы ВВК – очень важная вещь. Не должно быть никаких очередей и скитаний ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку.

"Это все можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВВК, если это в гражданском медицинском учреждении", – отметил Зеленский.

Добавил, что чиновники завершат работу по цифровизации. Однако также необходима полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения военно-врачебной комиссии.

Некоторые регионы, например Волынь, на 100% обеспечили это. А другой пример – в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины. Поэтому военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос,

– подчеркнул президент.

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