ВЛК в гражданских медучреждениях: Зеленский рассказал, где "почти ничего не сделано"
В вечернем обращении к украинцам президент подчеркнул, что нужна полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения военно-врачебных комиссий. Некоторые регионы полностью обеспечили это, между тем в других – "почти ничего не сделано".
Глава государства подчеркнул, что военное командование, медицинская сфера и все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Зеленский приказал пересмотреть те решения ВВК с 24 февраля, которые могут быть сфальсифицированы
"В Киеве почти ничего не сделано"
Во время обращения украинский лидер подчеркнул, что цифровизация работы ВВК – очень важная вещь. Не должно быть никаких очередей и скитаний ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку.
"Это все можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВВК, если это в гражданском медицинском учреждении", – отметил Зеленский.
Добавил, что чиновники завершат работу по цифровизации. Однако также необходима полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения военно-врачебной комиссии.
Некоторые регионы, например Волынь, на 100% обеспечили это. А другой пример – в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины. Поэтому военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос,
– подчеркнул президент.
В Раде назвали дедлайн для завершения реформы ВЛК
- Заметим, что Верховная Рада уже работает над реформой военно-врачебных комиссий. Ее планируют завершить к Новому году. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
- "У нас было множество заседаний и рабочих групп, и профильного комитета нацбезопасности и обороны, где мы пытаемся выяснить все коррупционные риски и задержки в процессе (прохождения ВВК)", – отметил нардеп.
- Также он подчеркнул, что для этой реформы необходимо "много изменений в разные законы", впрочем, две из них уже приняли. Всего, по словам Арахамии, следует принять 5 или 7 изменений в законодательные акты для проведения реформы.