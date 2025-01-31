В Минобороны разрешили получать электронное направление на ВВК: как это сделать

В Украине с 31 января 2025 года можно получить электронное направление на ВВК. Такая услуга доступна в приложении "Резерв+".

Отныне, чтобы получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии военнообязанные не должны приходить в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерину Черногоренко.

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Как можно получить цифровое направление на ВВК

Для того, чтобы получить электронное направление на прохождение ВВК, военнообязанному необходимо зайти в "Резерв+" и обновить версию приложения. После этого пользователь сможет сгенерировать направление с QR-кодом, сформированное в виде электронного документа.

Отметим, что до 5 февраля ограниченно годным к службе гражданам нужно пройти ВВК в связи с изменениями в законодательстве. Однако, Верховная Рада хочет продлить срок до лета.

Это связано с тем, что многие граждане, которые имеют статус ограниченно годных, не успели пройти медицинский осмотр из-за значительных очередей в ТЦК. В частности, в Офисе Президента заявили, что более миллиона ограниченно годных не успеют вовремя пройти ВВК.