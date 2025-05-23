Как получить направление на ВВК: в Минобороны ответили, обязательно ли личное обращение в ТЦК
- Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признаны "ограниченно годными", должны пройти повторную ВВК до 5 июня 2024 года.
- Получить направление на ВВК можно онлайн через приложение Резерв+, без обязательного личного обращения в ТЦК.
До 5 июня должны пройти повторную ВВК мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года были признаны "ограниченно годными". Для того, чтобы получить направление на военно-врачебную комиссию, совсем не обязательно обращаться в ТЦК и СП.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.
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Как можно получить направление на ВВК
Как рассказал Лазуткин, получить направление на ВВК можно не только лично в ТЦК и СП, но и онлайн – через приложение Резерв +.
Это довольно просто: генерируешь направление и приходишь по указанному адресу и проходишь ВЛК,
– отметил спикер.
По его словам, такой подход значительно удобнее для многих украинцев. Он также добавил, что это один из первых этапов реформы ВВК, которая предусматривает также изменение ряда нормативно-правовых актов.
Напомним, что на человека, который не пройдет повторный осмотр в определенный срок, может быть наложен штраф. Также возможно задержание полицией и принудительное направление на медосмотр. В Минобороны призвали не медлить и ответственно относиться к требованиям закона.