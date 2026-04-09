Процедура ВВК меняется: где можно пройти военный медосмотр

В Украине продолжается обновление процедуры ВЛК. Государство намерено сделать ее более цифровизированной и прозрачной.

В Министерстве обороны Украины объяснили, где военнообязанные могут пройти осмотр ВВК.

Смотрите также Полиция переберет некоторые функции: нардеп Костенко рассказал об изменениях в мобилизации

Кто должен проходить ВВК?

Согласно действующему законодательству медосмотр должны проходить все военнообязанные, включая тех граждан, которые получили повестку или направление от ТЦК.

Также комиссию ВВК должны пройти бывшие "ограниченно годные", которые не прошли повторный осмотр после отмены статуса еще в 2024 году.

Среди тех, кто обязательно должен получить заключение ВВК – кандидаты на военную службу по контракту и действующие военнослужащие, которые нуждаются в пересмотре состояния здоровья, в частности после ранения.

Где можно пройти медосмотр?

Военнообязанные могут пройти военно-врачебную комиссию в районных, городских или областных ТЦК, работающих на базе коммунальных медицинских учреждений. Фактически граждане проходят обычное обследование, результаты которого становятся основанием для решения об их пригодности к службе.

Тогда как действующие военнослужащие для прохождения ВВК должны обратиться в поликлиники военных госпиталей – там медосмотр осуществляется в амбулаторных условиях.

Кроме того, функционируют госпитальные ВВК в военно-медицинских учреждениях, а также в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Пройти такой медосмотр можно непосредственно во время лечения в стационаре.

Если же в заведении, где лечится военнослужащий, нет ВВК, можно вызвать выездную комиссию. Такие осмотры обычно проводит гарнизонная ВВК.

Важно! После стационарного лечения военный должен пройти осмотр ВВК и получить соответствующую справку. Если же он получает 30-дневный отпуск для лечения, осмотр нужно будет повторить перед его окончанием.



Это делается, чтобы определить – продолжать отпуск для лечения или окончательно решить вопрос пригодности к службе. Однако такой отпуск может предоставляться максимум дважды подряд.

Последние новости мобилизации: что известно?