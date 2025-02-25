Как военному обжаловать решение ВВК: юристы объяснили алгоритм действий

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военно-врачебная комиссия призвана определить пригодность военнослужащих к дальнейшей службе.

Однако, иногда выводы комиссии могут содержать ошибки. Тогда военные могут обжаловать результаты ВВК, передает 24 Канал со ссылкой на экспертов Юридического Гончаренко центра.

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В каких случаях можно обжаловать решение ВВК

В случае несогласия заключение ВВК можно обжаловать в административном или судебном порядке. Директор центра Николай Брюховецкий объясняет, что такое обжалование можно делать, когда комиссия не учитывает имеющиеся заболевания, травмы или ранения военнослужащего.

По его словам, обжалованию подлежат и указанные в заключении более низкая степень нарушения функций организма вследствие заболевания, травмы или ранения, чем есть на самом деле. А также выводы, при которых была нарушена процедура проведения медицинского осмотра.

Как обжаловать решение ВВК

Прежде всего нужно определить, куда подавать жалобу (если вывод выдала низшая ВВК – обжаловать в региональной ВВК, если вывод выдала региональная ВВК – обжаловать в Центральной ВВК, если вывод выдала Центральная ВВК – обжаловать в административном суде.

Подготовить жалобу. Для обжалования необходимо указать на несогласие с заключением ВВК низшего уровня и на основания для его обжалования. Кроме этого, выразить просьбу о проведении повторного осмотра той ВВК, в которую направляется обращение.

Собрать необходимые документы. К обращению необходимо приложить все документы от ВВК, вывод которой оспаривается. По возможности нужно добавить и результаты предыдущих медицинских исследований и другие документы, которые подтверждают серьезность заболевания, травмы или ранения, на основании которых требуется проведение повторного медицинского осмотра (например, выписка из больницы, история болезни и тому подобное).

Подать жалобу и документы. Жалобу, документы и копию постановления ВВК можно лично принести в высшую ВВК (региональную ВВК) или отправить Укрпочтой ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в адрес высшей ВВК.

Стоит отметить, что обжаловать решение комиссии можно и через суд в соответствии с нормами Кодекса административного судопроизводства Украины. Однако, нужно помнить, что суд не рассматривает вопросы, связанные исключительно с медицинскими показателями, поскольку это выходит за пределы его полномочий.

Судебная инстанция может проверять только законность принятого решения и соблюдение установленной процедуры его принятия.

Добавим, что сроки обжалования составляют 6 месяцев со дня получения заключения ВВК, если оно предварительно не оспаривалось в административном порядке, и 3 месяца со дня получения заключения высшей ВВК по результатам рассмотрения жалобы, если вывод не обжаловался в высшей ВВК.

Напомним, что теперь направление для прохождения ВВК можно получить через Резерв+. После авторизации в приложении и заполнения необходимых полей, пользователь в течение 24 часов получает уведомление с деталями направления.