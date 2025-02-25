Однак, іноді висновки комісії можуть містити помилки. Тоді військові мають змогу оскаржити результати ВЛК, передає 24 Канал з посиланням на експертів Юридичного Гончаренко центру.
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У яких випадках можна оскаржити рішення ВЛК
У випадку незгоди висновок ВЛК можна оскаржити в адміністративному чи судовому порядку. Директор центру Микола Брюховецький пояснює, що таке оскарження можна робити, коли комісія не враховує наявні захворювання, травми чи поранення військовослужбовця.
За його словами, оскарженню підлягають і зазначені у висновку нижчий ступінь порушення функцій організму внаслідок захворювання, травми чи поранення, ніж є насправді. А також висновки, за яких було порушено процедуру проведення медичного огляду.
Як оскаржити рішення ВЛК
- Насамперед потрібно визначити, куди подавати скаргу (якщо висновок видала нижча ВЛК – оскаржувати в регіональній ВЛК, якщо висновок видала регіональна ВЛК – оскаржувати в Центральній ВЛК, якщо висновок видала Центральна ВЛК – оскаржувати в адміністративному суді.
- Підготувати скаргу. Для оскарження необхідно вказати на незгоду з висновком ВЛК нижчого рівня та на підстави для його оскарження. Окрім цього, висловити прохання про проведення повторного огляду тією ВЛК, до якої направляється звернення.
- Зібрати необхідні документи. До звернення необхідно докласти всі документи від ВЛК, висновок якої оскаржується. За можливості потрібно додати й результати попередніх медичних досліджень та інші документи, які підтверджують серйозність захворювання, травми або поранення, на підставі яких вимагається проведення повторного медичного огляду (наприклад, виписка з лікарні, історія хвороби тощо).
- Подати скаргу та документи. Скаргу, документи та копію постанови ВЛК можна особисто принести до вищої ВЛК (регіональної ВЛК) або надіслати Укрпоштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу вищої ВЛК.
Варто зазначити, що оскаржити рішення комісії можна і через суд відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства України. Однак, потрібно пам'ятати, що суд не розглядає питання, що пов'язані виключно з медичними показниками, оскільки це виходить за межі його повноважень.
Судова інстанція може перевіряти лише законність ухваленого рішення та дотримання встановленої процедури його прийняття.
Додамо, що строки оскарження становлять 6 місяців з дня отримання висновку ВЛК, якщо він попередньо не оскаржувався в адміністративному порядку, та 3 місяці з дня отримання висновку вищої ВЛК за результатами розгляду скарги, якщо висновок не оскаржувався до вищої ВЛК.
Нагадаємо, що тепер направлення для проходження ВЛК можна отримати через Резерв+. Після авторизації у застосунку та заповнення необхідних полів, користувач протягом 24 годин отримує сповіщення з деталями направлення.