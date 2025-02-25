Однак, іноді висновки комісії можуть містити помилки. Тоді військові мають змогу оскаржити результати ВЛК, передає 24 Канал з посиланням на експертів Юридичного Гончаренко центру.

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У яких випадках можна оскаржити рішення ВЛК

У випадку незгоди висновок ВЛК можна оскаржити в адміністративному чи судовому порядку. Директор центру Микола Брюховецький пояснює, що таке оскарження можна робити, коли комісія не враховує наявні захворювання, травми чи поранення військовослужбовця.

За його словами, оскарженню підлягають і зазначені у висновку нижчий ступінь порушення функцій організму внаслідок захворювання, травми чи поранення, ніж є насправді. А також висновки, за яких було порушено процедуру проведення медичного огляду.

Як оскаржити рішення ВЛК

Насамперед потрібно визначити, куди подавати скаргу (якщо висновок видала нижча ВЛК – оскаржувати в регіональній ВЛК, якщо висновок видала регіональна ВЛК – оскаржувати в Центральній ВЛК, якщо висновок видала Центральна ВЛК – оскаржувати в адміністративному суді.

Підготувати скаргу. Для оскарження необхідно вказати на незгоду з висновком ВЛК нижчого рівня та на підстави для його оскарження. Окрім цього, висловити прохання про проведення повторного огляду тією ВЛК, до якої направляється звернення.

Зібрати необхідні документи. До звернення необхідно докласти всі документи від ВЛК, висновок якої оскаржується. За можливості потрібно додати й результати попередніх медичних досліджень та інші документи, які підтверджують серйозність захворювання, травми або поранення, на підставі яких вимагається проведення повторного медичного огляду (наприклад, виписка з лікарні, історія хвороби тощо).

Подати скаргу та документи. Скаргу, документи та копію постанови ВЛК можна особисто принести до вищої ВЛК (регіональної ВЛК) або надіслати Укрпоштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу вищої ВЛК.

Варто зазначити, що оскаржити рішення комісії можна і через суд відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства України. Однак, потрібно пам'ятати, що суд не розглядає питання, що пов'язані виключно з медичними показниками, оскільки це виходить за межі його повноважень.

Судова інстанція може перевіряти лише законність ухваленого рішення та дотримання встановленої процедури його прийняття.

Додамо, що строки оскарження становлять 6 місяців з дня отримання висновку ВЛК, якщо він попередньо не оскаржувався в адміністративному порядку, та 3 місяці з дня отримання висновку вищої ВЛК за результатами розгляду скарги, якщо висновок не оскаржувався до вищої ВЛК.

Нагадаємо, що тепер направлення для проходження ВЛК можна отримати через Резерв+. Після авторизації у застосунку та заповнення необхідних полів, користувач протягом 24 годин отримує сповіщення з деталями направлення.