Як відбуватиметься проходження ВЛК з 1 березня – повідомляє 24 Канал.
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Порядок проходження ВЛК з 1 березня
Порядок проходження військово-лікарської комісії визначено Положенням наказу Міноборони №402. Так, спочатку кожен військовозобов'язаний повинен задати такі аналізи:
- загальний аналіз крові та дослідження сечі;
- визначення групи крові та резус-фактор;
- рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;
- електрокардіографію (ЕКГ);
- серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту B, антитіла до вірусу гепатиту C, реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);
- дослідження крові чи УЗД якщо є хронічні захворювання.
Крім того, військовозобов'язаним після 40 років обов'язковими обстеженнями також є вимірення тиску та аналіз крові на цукор.
Після проходження аналізів, військовозобов'язані відправляються на огляд до профільних лікарів. Так, до складу ВЛК входять:
- хірург,
- терапевт,
- невропатолог,
- окуліст,
- отоларинголог,
- гінеколог (для жінок).
Якщо військовозобов'язаний має скарги на здоров'я чи хвороби, то варто показати усі медичні документи та наголосити, щоб їх додали до особової справи.
До слова, згідно з новими правилами, мобілізації не підлягають чоловіки до 25 і понад 60 років, а також деякі категорії чоловіків. Хто не підлягає мобілізації у 2025 році – читайте за посиланням.
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Чи мають право направляти на ВЛК заброньованих
Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 № 560, які мають бронювання від мобілізації, на проходження ВЛК не відправляються.
Якщо ж заброньований військовозобов'язаний отримав повістку та направлення на проходження ВЛК, то їх у жодному разі не варто ігнорувати. Так, варто написати офіційну відмову та вказати причини (зокрема – посилатися на пункт 63 Порядку № 560).
Ігнорування повістки може призвести до штрафу у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень, а згодом військовозобов'язаного можуть оголосити у розшук.