Такое решение принял Совет обороны города Киева сегодня, 28 августа. Отмечают, что на заседании Совета обороны Киева рассмотрели несколько важных для города вопросов.

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"Один из насущных вопросов – по организации и обеспечения непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации", – говорится в сообщении.

Был уточнен состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей РГА в городе Киеве, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в городе Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий.

Почему приняли решение

А также согласованный режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в определенные сроки. Как отметили в КМВА, эти меры помогут обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации.

"Рассмотрели и эффективную работу военно-врачебных комиссий для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации", – добавили в администрции.